В регионе проходит экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния

С 31 июля по 7 августа в Самарской области проходит фольклорная экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. Программа реализуется при поддержке министерства культуры России в рамках национального проекта "Культура". Экспертам федерального уровня предстоит познакомиться с уникальными особенностями семи территорий губернии. Материалы экспедиции войдут в региональный и федеральный реестры объектов нематериального этнокультурного достояния.

Значение слова "экспедиция" известно почти каждому с детства — это длительное путешествие с какой-либо определенной целью. Экспедиция фольклорная — это также своего рода увлекательное путешествие, целью которого является общение с носителями народных традиций, изучение их обрядов, обычаев, песенного наследия, различных предметов быта, праздничной и будничной одежды, традиционной кухни и всего того, что отражает мировоззрение и образ жизни наших предков. В таких поездках осуществляется серьезная исследовательская работа с системным научным подходом.

"Яркой чертой фольклорной культуры Самарской области является ее полиэтничность, разнообразие форм нематериальной культуры, а также бытование нескольких регионально-певческих традиций русского этноса. В течение столетий именно здесь сохранились очаги живого бытования обрядовой культуры, которая является самым достоверным показателем региональной стилистики уникальной фольклорной культуры Самарского края. Важно, что также живы и носители традиции, готовые транслировать свой культурный опыт молодым поколениям. Именно поэтому принято решение провести фольклорную экспедицию по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в нашем регионе летом 2024 года", - рассказала профессор, кандидат искусствоведения, председатель предметно-цикловой комиссии по специальности "Сольное, хоровое народное пение" Самарского музыкального училища имени Д. Г. Шаталова, заслуженный работник культуры Самарской области Наталия Бикметова.

На территории Самарской области бытуют уникальные обряды, которые раскрывают народную мудрость, передают такие морально-нравственные ценности, как любовь к ближнему, почтение к старшим, уважение к родителям, бережное отношение к природе и окружающему миру.

В течение восьми дней пребывания ученые побывают в семи муниципальных районах (в зону внимания экспертов и ученых попали Волжский, Борский, Шенталинский, Сергиевский, Клявлинский, Богатовский и Безенчукский), а также в городе Чапаевск.

Эксперты познакомятся с несколькими уникальными объектами нематериального этнокультурного достояния Самарской области:

"Мордовский троицкий обряд села Семеново-Шарла Шенталинского муниципального района Самарской области "Вождение Медведя". По словам местных жителей, данная традиция никогда не прерывалась и устойчиво бытует по сей день.

"Русская народно-певческая традиция семьи Содомовых". Эксперты встретятся с русским семейным фольклорным ансамблем из Сергиевского района. Коллектив в настоящее время состоит из трех человек, певицы сохранили значительное число русских традиционных песен поселка Сургут Сергиевского муниципального района Самарской области: свадебные обрядовые традиции, вечерочный фольклор, лирические песни, плясовые, хороводные, колыбельные, баллады и многие другие. Ансамбль известен далеко за пределами Самарской области.

"Традиционный календарно-гостевой обряд татар-кряшен "Покров". Для Самарской области Назаровка — уникальное село, оно является единственным поселением крещеных татар. Участники аутентичного коллектива сохранили свои уникальные православные традиции, самобытное наречие и аутентичные праздничные костюмы.

"Традиционный русский троицкий обряд села Федоровка Богатовского района Самарской области "Вождение Кобылы". Объект занесет во Всероссийский каталог объектов нематериального культурного достояния. Эксперты познакомятся со старейшими носителями русской обрядовой традиции села Федоровка Богатовского муниципального района Самарской области.

"Поминальный обряд "Учук" некрещеных чувашей села Старое Афонькино Самарской области". Единственное поселение некрещеных чувашей в Самарской области. Это древнейшая, но исчезающая фольклорная культура давно привлекала внимание этнографов своей самобытностью и высокой степенью сохранности.

"Русско-мордовская певческая традиция села Коноваловка Борского района Самарской области". Село с этнически смешанным русско-мордовским населением. Местный фольклорный коллектив сохранил более 200 традиционных песен, местный, нигде больше не встречающийся женский традиционный костюм, семейные и календарные обрядовые традиции.

"Традиционная культура самарских цыган". Цыгане — единственный неисследованный этнос Самарской области. Это произошло в силу обособленности, внутренней закрытости различных этнических групп самарских цыган. Экспертам будет предоставлена возможность познакомиться с культурой цыган г. Чапаевска и поселка Зубчаниновка Волжского муниципального района.

"Традиционная кухня самарских немцев: "Schnitzsuppe" (сладкий суп). Интереснейшая группа поволжских немцев села Иоганесфельт Безенчукского муниципального района Самарской области. Местные жители — семья Гаан — основатели поселения продемонстрируют технологию традиционной кухни самарских немцев.

"Традиционный немецкий обряд снятия венка невесты". Сохранившийся по сей день древний свадебный обряд инициации невесты. Члены семьи Гаан села Иоганесфельт Безенчукского муниципального района Самарской области продемонстрируют данную обрядность в сопровождении традиционных обрядовых немецких песен.

Эксперты, после завершения работы в Самарской области дадут практические рекомендации относительно перспектив включения самарских объектов нематериального этнокультурного достояния в Федеральный и региональный реестры.

Именно "в полях" такие уникальные специалисты всероссийского уровня сразу понимают, какие находки стоит отметить на федеральном уровне, а какие — на региональном. Так процесс внесения их в вышеуказанные реестры проходит быстрее. Местные специалисты при проведении фольклорной экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния получают замечательную возможность повысить квалификацию и расширить профессиональный кругозор.