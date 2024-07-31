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Общество

В Самарской области отметят День Воздушно-десантных войск России

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 2 августа, с 10:00 до 11:00 в Самаре, на площади Памяти, состоится торжественное мероприятие, посвященное памятному дню Вооруженных Сил Российской Федерации "День Воздушно-десантных войск".

В 10:00 начнется торжественный митинг с участием ветеранов, представителей органов власти, общественных организаций. Собравшиеся возложат цветы к мемориалу.

Памятная дата берет начало 2 августа 1930 г., когда десантное подразделение осуществило высадку с самолета для выполнения боевой задачи. Это событие считается днем рождения десантных войск, которые через год начали активно формироваться и внедряться в Красную Армию СССР. Первое время они относились к военно-воздушным войскам, затем — к сухопутным.

Официальные торжества в Российской Федерации начались с Указа президента В. В. Путина № 549 от 31 мая 2006 г. "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

На протяжении всей истории "крылатая пехота" была и остается гарантом безопасности нашей Родины.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., в ходе локальных военных конфликтов и сегодня в ходе специальной военной операции гвардейцы-десантники с честью выполняют служебный долг, демонстрируют высочайший профессионализм, стойкость и мужество.

Принимая участие в специальной военной операции, личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях обстановки.

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