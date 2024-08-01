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Образование Общество

Абитуриенты СамГТУ подписали соглашение о поступлении на целевое обучение "Т Плюс"

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Абитуриенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) стали участниками образовательного проекта Т Плюс "Энергия будущего". В этом году договоры на целевое обучение подписали 19 будущих инженеров-энергетиков.

Проект "Энергия будущего" реализуется ПАО "Т Плюс" и СамГТУ с 2023 года и дает возможность формировать индивидуальный учебный план для его участников с учетом потребностей будущего работодателя. Целью проекта является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника". Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям), а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте "Энергия будущего", ожидает гарантированное трудоустройство в "Т Плюс".

"Благодаря участию в данном проекте молодые люди получают целый ряд преимуществ для построения будущей карьеры в отрасли. Среди них дополнительная стипендия для отличников, участие в многочисленных обучающих программах, возможность совмещения учебы и работы в энергетике на старших курсах. Кроме того, за каждым участником проекта "Энергия будущего" закреплен наставник из числа руководителей "Т Плюс", который координирует учебный план и оказывает всестороннюю помощь и поддержку будущему специалисту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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