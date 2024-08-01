Абитуриенты СамГТУ подписали соглашение о поступлении на целевое обучение "Т Плюс"

Абитуриенты Самарского государственного технического университета (СамГТУ) стали участниками образовательного проекта Т Плюс "Энергия будущего". В этом году договоры на целевое обучение подписали 19 будущих инженеров-энергетиков.

Проект "Энергия будущего" реализуется ПАО "Т Плюс" и СамГТУ с 2023 года и дает возможность формировать индивидуальный учебный план для его участников с учетом потребностей будущего работодателя. Целью проекта является обеспечение студентов теплоэнергетического факультета престижной и стабильной работой после окончания обучения.

Стать участником проекта может любой абитуриент, успешно сдавший Единый государственный экзамен и поступивший в СамГТУ на направление 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника". Помимо профильной подготовки эти студенты будут привлекаться к адаптационным и развивающим мероприятиям (конференциям, семинарам, консультациям), а также смогут пройти все виды производственной практики на действующих энергетических объектах в регионе. Выпускников университета, принявших участие в проекте "Энергия будущего", ожидает гарантированное трудоустройство в "Т Плюс".

"Благодаря участию в данном проекте молодые люди получают целый ряд преимуществ для построения будущей карьеры в отрасли. Среди них дополнительная стипендия для отличников, участие в многочисленных обучающих программах, возможность совмещения учебы и работы в энергетике на старших курсах. Кроме того, за каждым участником проекта "Энергия будущего" закреплен наставник из числа руководителей "Т Плюс", который координирует учебный план и оказывает всестороннюю помощь и поддержку будущему специалисту", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.