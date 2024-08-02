В Роспотребнадзоре обновили список самарских пляжей, не рекомендованных для купания

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, на каких пляжах купаться не рекомендуется.

По данным на 31 июля был проведен мониторинг, в рамках которого специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воды водоемов в местах рекреации. Так, 57 проб изучили на санитарно-химические показатели, 227 проб — на микробиологические показатели (в т. ч. на возбудители инфекционных заболеваний), 29 проб — на вирусологические показатели, 60 проб на паразитологические показатели.

Выяснилось, что по микробиологическим показателям не соответствуют пробы воды на следующих пляжах: в Самаре на 1,2 и 4 очереди набережной и в районе Загородного парка, ул. Советской Армии, в Тольятти - пляж "Волжский замок" и "Итальянский пляж", В Безенчукском районе - муниципальный пляж "Екатериновка", а также пляжи в Отрадном и в селе Сергиевск на озере Банное.

При этом "возбудители инфекционных заболеваний в воде водоемов в зонах пляжей не обнаружены. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям", сообщили в ведомстве.