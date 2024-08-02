В Роспотребнадзоре обновили список самарских пляжей, не рекомендованных для купания

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области рассказали, на каких пляжах купаться не рекомендуется.
По данным на 31 июля был проведен мониторинг, в рамках которого специалисты Роспотребнадзора исследовали пробы воды водоемов в местах рекреации. Так, 57 проб изучили на санитарно-химические показатели, 227 проб — на микробиологические показатели (в т. ч. на возбудители инфекционных заболеваний), 29 проб — на вирусологические показатели, 60 проб на паразитологические показатели.
Выяснилось, что по микробиологическим показателям не соответствуют пробы воды на следующих пляжах: в Самаре на 1,2 и 4 очереди набережной и в районе Загородного парка, ул. Советской Армии, в Тольятти - пляж "Волжский замок" и "Итальянский пляж", В Безенчукском районе - муниципальный пляж "Екатериновка", а также пляжи в Отрадном и в селе Сергиевск на озере Банное.
При этом "возбудители инфекционных заболеваний в воде водоемов в зонах пляжей не обнаружены. Качество песка соответствует гигиеническим требованиям", сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.