В Самарской области Волжскому лесничеству вернули 195 га земли

Волжский районный суд Самарской области 29 июля постановил вернуть лесничеству 195 га земли, незаконно отнесенной к частной собственности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее надзорное ведомство и региональный минлесхоз обнаружили, что жителю пос. Журавли принадлежит участок, часть которого захватывает 195 га земель лесного фонда.
В связи с этим прокуратура подала в суд иск об изменении сведений ЕГРН - из границ участка, принадлежащего физлицу, исключить из него 195 га земель лесного фонда и восстановить сведения о границах Волжского лесничества. Суд требования прокуратуры поддержал.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.