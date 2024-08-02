В Самарской области Волжскому лесничеству вернули 195 га земли

Волжский районный суд Самарской области 29 июля постановил вернуть лесничеству 195 га земли, незаконно отнесенной к частной собственности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство и региональный минлесхоз обнаружили, что жителю пос. Журавли принадлежит участок, часть которого захватывает 195 га земель лесного фонда.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск об изменении сведений ЕГРН - из границ участка, принадлежащего физлицу, исключить из него 195 га земель лесного фонда и восстановить сведения о границах Волжского лесничества. Суд требования прокуратуры поддержал.