Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебро на Олимпийских играх в Париже

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже, сообщает gotennis.ru.

В финале женского парного разряда они уступили итальянскому дуэту Ясмин Паолини/Сара Эррани. — 6:2, 1:6, 7:10. На счету российской пары один Эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.