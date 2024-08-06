Самарских автомобилистов предупредили о сильном тумане

По прогнозам синоптиков днем 6 августа на территории Самарской области ожидается сильный туман, возможно снижение видимости до 500 метров и менее. В Поволжуправтодоре отметили, что подрядные организации приведены в режим повышенной готовности.

"Обеспечено взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с МЧС России. Организовано оперативное взаимодействие с Госавтоинспекцией регионов. Во избежание дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана, ограниченной видимости будет обеспечено постоянное патрулирование дежурных мастеров, а также спецтехники с включенными проблесковыми маячками", - отмечается в сообщении.

Представители Поволжуправтодора обратились к участникам дорожного движения с просьбой учитывать погодные условия, соблюдать требования дорожных знаков, проявлять повышенное внимание, соблюдать скоростной режим и дистанцию.