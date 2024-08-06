В музее-галерее "Заварка" пройдет фотопрогулка с погружением в параллельную реальность

Музей-галерея "Заварка" анонсировал мероприятия на ближайшие дни, с 8 по 11 августа.

Мероприятия Музея-галереи "Заварка"8 и 11 августа

В четверг, 8 августа, в 18:00 пройдет фотопрогулка "Параллельные" (12+). Пройдя по параллельной от "Заварки" улице вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым, участники рассмотрят город как живой организм, наполненный символами и локациями с разным характером. Это возможность изучить пространство города через его психогеографию и понять, как она влияет на чувства и поведения людей. Сотрудники музея-галереи предлагают гостям экспериментальный метод исследования. Используя фотокамеры (как профессиональных фотоаппаратов, так и телефонов) и спрятанные на улице знаки и символы, участники погрузятся в параллельную реальность, и, возможно, даже в иной, сказочный мир.

Место сбора — ул. Самарская, 207. Продолжительность фотопрогулки — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 250 рублей.

В воскресенье, 11 августа в музее-галерее "Заварка" состоится несколько мероприятий.

В 14:00 пройдет арт-медиация (12+) по выставке "Было/Не было" (12+). Арт-медиации — это формат, который предполагает активное включение зрителей в анализ произведения искусства. На выставке представлены разные варианты кураторской интерпретации сказок, легенд, былин и быличек Самарской Луки. Посетители вместе с научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной проведут свой собственный анализ, познакомятся с уникальным нематериальным культурным наследием нашего края и смогут почувствовать себя главными героями произведений. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка".