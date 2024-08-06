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Общество

С 8 августа в Самаре отменят две электрички

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С четверг, 8 августа, по техническим причинам отменяются два пригородных поезда. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Речь идет о поездах № 7349 сообщением Жигулевское Море (отпр.20.50) – Тольятти (приб.21.17) и № 7344 сообщением Тольятти (отпр.21.29) – Жигулевское Море (приб.21.50).

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