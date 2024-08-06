В обмен на денежную компенсацию ряды ЦСК ВВС пополнил голкипер Илья Чубенко, сообщает пресс-служба клуба.
Илья родился в Хабаровске 14 апреля 2003 года. С 2020 г. находился в системе ХК "Динамо-Спб", выступая за молодежную команду.
Прошлый сезон 2023/2024 Илья провел в чемпионате Казахстана выступая за ХК "Хумо" из Ташкента, за который провел в общей сложности 8 игр, отразил 95 бросков (92,5%) и имеет коэффициент надежности 1.66
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