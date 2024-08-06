На Саур-могиле наградили воинов-александрийцев

На Саур-могиле прошло награждение воинов-александрийцев, отличившихся при освобождении населенных пунктов Новороссии от нацистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Речь идет о воинах из 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которая дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области.

Бригада получила почетное наименование "Александрийская" не случайно. "Александрийским" назывался гусарский полк, сформированный в 18 веке в Самаре. 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк передислоцировали в Самару в 1910 году. На Первую мировую войну гусары ушли из нашего города.