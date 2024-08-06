На Саур-могиле наградили воинов-александрийцев

На Саур-могиле прошло награждение воинов-александрийцев, отличившихся при освобождении населенных пунктов Новороссии от нацистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Речь идет о воинах из 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которая дислоцируется в поселке Рощинском Самарской области.
Бригада получила почетное наименование "Александрийская" не случайно. "Александрийским" назывался гусарский полк, сформированный в 18 веке в Самаре. 5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк передислоцировали в Самару в 1910 году. На Первую мировую войну гусары ушли из нашего города.
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
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