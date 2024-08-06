Самарские просветители в числе самых активных в ПФО в заявочной кампании на главную просветительскую премию страны

Самарская область - в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании "Знание.Премия"-2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимаются до 30 сентября. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте. Сбор заявок продолжается.
На награду претендуют 50 просветителей Самарской области - это второе место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по стране на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область.
"В этом сезоне "Знание.Премия" мы ввели новую номинацию "За вклад в сохранение семейных ценностей". Уже на экваторе заявочной кампании мы видим, насколько богато и разнообразно семейное просвещение в нашей стране: проводятся семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, создаются фильмы о династиях, гиды по репродуктивному здоровью и многое другое. Номинация на данный момент входит в тройку самых популярных среди соискателей, что лишний раз подтверждает незыблемость семейных ценностей в России", - сказал первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.
Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
Лауреаты в номинации "Народный выбор" определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети "ВКонтакте". Победителя партнерской номинации "Движения Первых" - "Выбор Первых" - выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.