Самарские просветители в числе самых активных в ПФО в заявочной кампании на главную просветительскую премию страны

Самарская область - в лидерах Приволжского федерального округа в заявочной кампании "Знание.Премия"-2024. Главная просветительская награда страны собрала уже 2750 соискателей из всех регионов России и 12 зарубежных государств. Заявки принимаются до 30 сентября. Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте. Сбор заявок продолжается.

На награду претендуют 50 просветителей Самарской области - это второе место по Приволжскому федеральному округу. Десятку лидеров по стране на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ростовская область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Башкортостан, Челябинская область, Красноярский край, Свердловская область.

"В этом сезоне "Знание.Премия" мы ввели новую номинацию "За вклад в сохранение семейных ценностей". Уже на экваторе заявочной кампании мы видим, насколько богато и разнообразно семейное просвещение в нашей стране: проводятся семейные фестивали и форумы, профильные смены в лагерях, родительские гостиные, создаются фильмы о династиях, гиды по репродуктивному здоровью и многое другое. Номинация на данный момент входит в тройку самых популярных среди соискателей, что лишний раз подтверждает незыблемость семейных ценностей в России", - сказал первый заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Дмитрий Рыбальченко.

Сто номинантов пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов девятнадцати номинаций объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Лауреаты в номинации "Народный выбор" определятся открытым голосованием в мини-приложении в социальной сети "ВКонтакте". Победителя партнерской номинации "Движения Первых" - "Выбор Первых" - выберут на закрытом голосовании Федерального Совета Первых, в который входят дети и подростки из всех регионов страны.