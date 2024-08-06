На перекрестке улиц Молодогвардейской и Невской в Самаре с 9 августа закроют движение

В Самаре с пятницы, 9 августа, с 5:00 планируется закрытие движения транспорта на пересечении улиц Молодогвардейской и Невской.

Данная мера вводится в связи с ремонтом и подключением коммуникаций.

Движение будет восстановлено в 23:49 14 августа, сообщает городской департамент транспорта.