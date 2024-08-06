Авито Авто: в Самарской области спрос на новые автомобили марки Haval вырос в 2,6 раза за год

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили марки Haval в Самарской области в период с января по июнь 2024 года. Самым востребованным и в сегменте новых, и в сегменте автомобилей с пробегом стал компактный кроссовер Haval Jolion.

На российском рынке марка Haval занимает уверенные позиции, и ее популярность только продолжает расти. В Самарской области по сравнению с I полугодием 2023 года спрос на новые кроссоверы Haval вырос в 2,6 раза, а предложение — на 24,3%. Динамика предложения Haval с пробегом год к году, по данным Авито Авто, также значительная — 64,9%.

Новые автомобили марки Haval

По данным платформы Авито Авто, лидером по количеству предложений в России стал компактный кроссовер Haval Jolion, который занимает треть от всего предложения марки. На втором месте — среднеразмерный кроссовер Haval F7. Третью строку занял смарт-кроссовер Haval M6, ориентированный на семейных покупателей. М6 является самым доступным из всех новых моделей Haval. Четвертую строку занял брутальный кроссовер Dargo, а на пятом месте — кросс-купе Haval F7x

Лидером по спросу также стал Haval Jolion, а на втором месте оказался M6 с долей, более чем в три раза меньшей, чем у Jolion. Третью строку занял Haval F7, а четвертую — F7x. Замыкает топ-5 Dargo.

Автомобили с пробегом марки Haval

Лидером по спросу в этой категории также стал Jolion с долей 30,44%. На втором месте — практичный F7, на третьем — кросс-купе F7x. Далее расположились среднеразмерный внедорожник Haval H5 и полноприводной 7-местный рамный внедорожник Haval H9.

"Haval давно завоевал популярность на российском рынке. Как пример — Jolion, который традиционно возглавляет списки лидеров продаж в стране. От самых простых пикапов до полноразмерных внедорожников класса люкс, автомобили бренда зарекомендовали себя комфортными, практичными и выносливыми. Они ликвидны, хорошо обеспечены сервисом и запчастями, что выгодно выделяет марку на рынке", — комментирует Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в Авито Авто.