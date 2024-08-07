Выиграть путешествие за историю любви: в России проходит онлайн-марафон для семейных пар и молодоженов

C 13 июля по 13 октября в рамках национального проекта "Цифровая экономика" в социальной сети VK проходит онлайн-марафон "Выходи за меня". Среди семейных пар и молодоженов разыграют четыре путешествия по России. Организатор онлайн-марафона — АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минцифры России и VK.

Напомним, национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению президента страны Владимира Путина, также 2024 год — объявлен президентом России Годом семьи. Для участия в конкурсе одному из партнеров достаточно выложить историю любви на личной странице VK и дополнить публикацию тематическими хештегами. Подробности акции на сайте проекта — выходизаменя.рф.

Пост участника должен начинаться с фразы "Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги". Кроме того, нужно подписаться на сообщества Госуслуг и национальных проектов России. В розыгрыше главного приза могут участвовать пары, которые уже поженились через Госуслуги, или планируют подать заявление с датой бракосочетания до 20.12.2024.

"Национальный проект "Цифровая экономика" и портал Госуслуг упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей: например, будущие молодожены могут подать заявление онлайн, посетив ЗАГС только в день свадьбы. Уже в этом году услугой воспользовались более 330 тысяч раз. Мы проводим онлайн-марафон историй любви "Выходи за меня". В нем могут поучаствовать пары, которые подали заявление через Госуслуги — как те, кто уже успел зарегистрировать брак, так и те, кто планирует это сделать до 20 декабря 2024 года. Победители смогут выбрать путешествие в одном из четырех форматов. В числе призов — морской, активный, культурно-исторический отдых, а также тур в горы", — комментирует генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Помимо главного приза в виде путешествия на двоих участники марафона могут претендовать на участие в розыгрыше еженедельных и ежемесячных призов. Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона.

Возможность подать заявление на регистрацию брака электронно — один из самых востребованных онлайн-сервисов у россиян.

В 2023 году почти половина молодоженов страны — более 435 тыс. пар — поженились с помощью "Госуслуг", а в этом году через портал было подано 2/3 от всех заявлений на регистрацию брака. Удобство сервиса отмечают по всей стране: он решает вопрос очередей и позволяет выбрать любой удобный ЗАГС, в том числе в другом городе. В прошлом году в Самарской области 19 915 пар зарегистрировали брак. При этом 73% вступивших в брак подали заявление через портал Госуслуг (14,5 тыс. заявлений).