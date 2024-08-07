В ближайшие часы в регионе ожидается гроза

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

"В ближайшие 1-2 часа местами в Самарской области ожидается гроза, с сохранением вечером", - сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС предупреждает: находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.