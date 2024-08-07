Анастасия Павлюченкова проиграла на старте турнира в Торонто

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, пишет championat.com.

В стартовом матче Павлюченкова со счетом 2:6, 2:6 проиграла двукратной чемпионке турниров "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира белоруске Виктории Азаренко.

Встреча Павлюченковой с Азаренко продлилась 1 час и 17 минут. В ее рамках Анастасия семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Виктории два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.