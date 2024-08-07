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Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от "Солар"

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с ГК "Солар", архитектором комплексной кибербезопасности, запустили эффективный продукт для защиты абонентов — проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчет о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете.

Фото: предоставлено Tele2

Клиенты могут бесплатно получить отчет об утечках персональных данных от сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар". Он автоматически соберет данные о том, какие категории данных абонента были скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчете также будут указана вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла.

Информация поможет клиентам узнать о необходимости смены пароля, предотвратить взлом социальных сетей и обратить внимание на сервисы, при использовании которых следует быть особенно осторожными.

Запросить услугу можно в личном кабинете сайта или приложении "Мой Tele2" в пункте главного меню "Проверка утечки ваших данных". Отчет формируется автоматически за несколько секунд. В ЛК поступит соответствующее уведомление со ссылкой на отчет, доступный в течение 24 часов — его можно скачать в PDF. Помимо подробной информации по запросу, пользователь получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить свои данные от мошенников.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому сервису Tele2:

"Многие пользователи довольно легко делятся своими данными в сети, к чему их часто побуждают выгодные предложения от компаний или обязательная регистрация на сайте для покупки товара или услуги. Мы живем в мире, где номер телефона становится уникальным идентификатором. Завладев им, мошенники и спамеры не упустят возможности использовать его в своих целях. Мы запускаем еще один из продуктов, который позволяет защищать наших клиентов. Разработанный совместно с экспертами "Солар", сервис предупреждает клиента о том, какие данные были скомпрометированы, а значит, требуют защиты вплоть до смены почты или пароля. Косвенно результаты отчета наверняка мотивируют клиента более осторожно делиться информацией при регистрации на сайтах и доверять ее организациям крайне избирательно".

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