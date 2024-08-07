Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от "Солар"

Tele2, российский оператор мобильной связи, совместно с ГК "Солар", архитектором комплексной кибербезопасности, запустили эффективный продукт для защиты абонентов — проверку на утечки персональных данных. Услуга позволяет клиентам Tele2 получить подробный отчет о скомпрометированных данных прямо в личном кабинете.
Клиенты могут бесплатно получить отчет об утечках персональных данных от сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар". Он автоматически соберет данные о том, какие категории данных абонента были скомпрометированы: ФИО, телефон, почта, адрес, пароли. В отчете также будут указана вероятная дата утечки информации и цифровые площадки, с которых она произошла.
Информация поможет клиентам узнать о необходимости смены пароля, предотвратить взлом социальных сетей и обратить внимание на сервисы, при использовании которых следует быть особенно осторожными.
Запросить услугу можно в личном кабинете сайта или приложении "Мой Tele2" в пункте главного меню "Проверка утечки ваших данных". Отчет формируется автоматически за несколько секунд. В ЛК поступит соответствующее уведомление со ссылкой на отчет, доступный в течение 24 часов — его можно скачать в PDF. Помимо подробной информации по запросу, пользователь получит рекомендации от экспертов Solar AURA, как защитить свои данные от мошенников.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому сервису Tele2:
"Многие пользователи довольно легко делятся своими данными в сети, к чему их часто побуждают выгодные предложения от компаний или обязательная регистрация на сайте для покупки товара или услуги. Мы живем в мире, где номер телефона становится уникальным идентификатором. Завладев им, мошенники и спамеры не упустят возможности использовать его в своих целях. Мы запускаем еще один из продуктов, который позволяет защищать наших клиентов. Разработанный совместно с экспертами "Солар", сервис предупреждает клиента о том, какие данные были скомпрометированы, а значит, требуют защиты вплоть до смены почты или пароля. Косвенно результаты отчета наверняка мотивируют клиента более осторожно делиться информацией при регистрации на сайтах и доверять ее организациям крайне избирательно".
Последние комментарии
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д