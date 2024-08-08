В Тольятти открылся центр начальной военной подготовки

В среду, 7 августа, в Тольятти состоялось открытие центра начальной военной подготовки "Авангард", который разместился на ул. Карла Маркса в доме №56, сообщил глава города Николай Ренц.
"Помещение для него мы предоставили в безвозмездное пользование. В центре будут проводиться занятия для детей и взрослых. Слушателей будут обучать тактической медицине и специальностям БПЛА, которые сейчас востребованы на фронте, готовить бойцов, которые хотят подписать контракт. Проводить обучение будут участники и ветераны СВО и боевых действий", — уточнил мэр.
Дооснастить центр планируют за счет средств городского бюджета.
Последние комментарии
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.