В Тольятти открылся центр начальной военной подготовки

В среду, 7 августа, в Тольятти состоялось открытие центра начальной военной подготовки "Авангард", который разместился на ул. Карла Маркса в доме №56, сообщил глава города Николай Ренц.

"Помещение для него мы предоставили в безвозмездное пользование. В центре будут проводиться занятия для детей и взрослых. Слушателей будут обучать тактической медицине и специальностям БПЛА, которые сейчас востребованы на фронте, готовить бойцов, которые хотят подписать контракт. Проводить обучение будут участники и ветераны СВО и боевых действий", — уточнил мэр.

Дооснастить центр планируют за счет средств городского бюджета.