"Ингосстрах" и "Будь Здоров" рассказали о профилактике заболеваний глаз

В Международный день офтальмологии, который отмечается 8 августа, "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" (дочерняя организация компании "Ингосстрах") подготовили памятку о том, как сохранить здоровье глаз, и проанализировали количество обращений с жалобами на падение зрения и дискомфорт в глазах.

За первое полугодие застрахованным в компании было организовано более 64,7 тысяч услуг по профилю "офтальмология", что на 15% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как отметил Юрий Павленко, врач-офтальмолог флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте, кандидат медицинских наук: "Наиболее частыми причинами обращений пациентов сегодня являются: покраснения глаз и век, "синдром сухого глаза" и функциональные расстройства, ощущение дискомфорта, болезненные ощущения в глазах и вокруг глаз, головная боль из-за нарушения аккомодации, астенопии, воспалительных заболеваний глаз и окологлазничной области (конъюнктивиты, гордеолумы и халязионы, увеиты)".

Как правило, с такими проблемами чаще сталкиваются городские жители, работающие в офисах и проводящие много времени за гаджетами и документами. В основном это пациенты молодого возраста, активные, следящие за своим здоровьем. Другая группа пациентов страдает от воспалительных заболеваний переднего участка аппарата глаза, включая конъюнктивиты, кератиты и увеиты.

Анастасия Головина, врач-офтальмолог флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте, рассказала об основных причинах заболеваний глаз, методах профилактики и гигиены:

"Причины заболеваний глаз делятся на эндогенные и экзогенные. Экзогенные факторы действуют извне и вызывают нарушение функции и/или анатомии органа: инфекции, травмы и воздействие неблагоприятных условий внешней среды. Эндогенные наоборот идут из организма и, как правило, связаны с сопутствующими заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем.

Предотвратить возникновение офтальмологических заболеваний можно, но не всех. Риск инфекций, например, можно снизить, но полностью исключить его невозможно. Что касается сопутствующих заболеваний, то здесь ситуация проще — можно достичь компенсации состояния или стойкой ремиссии, и тогда зрение улучшится, если только не достигнута точка невозврата.

Гигиена органа зрения включает, вопреки расхожему мнению, не только заботу о чистоте глаз, но и правильный режим зрительной активности, а также лечение других заболеваний, которые могут давать осложнения на глаза. Сбалансированное питание, стабильный режим дня, оптимальные физические нагрузки будут также полезны не только при офтальмопатологии".

Также одна из основных проблем большинства современных людей — длительное пребывание за компьютером. Для сохранения зрения при работе за компьютером рекомендуется:

ежегодно проходить обследование у офтальмолога;

обращаться к врачу при первых признаках дискомфорта;

делать перерывы в работе и выполнять гимнастику для глаз ежедневно;

обеспечить хорошее освещение во время работы и чтения;

носить очки и линзы при необходимости;

защищать глаза — носить солнцезащитные очки с UV-защитой важно для предотвращения поражения глаз ультрафиолетовыми лучами, всегда используйте защитные очки;

вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и своевременно корректировать сопутствующие заболевания;

устраивать отдых для глаз — гимнастика "20-20-20": каждые 20 минут делайте перерывы на 20 секунд, смотря на расстоянии более 6 метров (20 футов).

отказаться от курения, т. к. оно связано с повышенным риском развития возрастной макулярной дегенерации, катаракты и других заболеваний глаз;

контролировать хронические заболевания (особенно при сахарном диабете и артериальной гипертензии);

увлажнять глаза во избежание дискомфорта — препараты искусственной слезы.

"В рамках полиса ДМС от "Ингосстраха" клиенты могут выбирать удобные для себя клиники и врачей для очного приема, включая сеть клиник "Будь Здоров", чтобы вовремя начать лечение и сохранить здоровье глаз надолго. Подобрать клинику для визита и записаться на прием можно легко через мобильное приложение IngoMobile", — прокомментировала директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.