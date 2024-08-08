В Самаре на ул. Демократической на день отключат светофоры

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В субботу, 10 августа, в Самаре с 07:00 до 17:00 на ул. Демократической не будут работать светофоры. Об этом сообщили в агентстве по содержанию автомобильных дорог.