Дарья Касаткина не смогла обыграть Аманду Анисимову во втором круге турнира в Торонто

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг теннисного турнира WTA-1000 в Торонто, сообщает championat.com. В матче второго круга она уступила представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу американки.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила четыре подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Анисимовой два эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.