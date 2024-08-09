"Ладью" покинул нападающий Илья Колояров

Тольяттинский ХК "Ладья" покинул нападающий Илья Колояров, сообщает пресс-служба клуба.

В системе волжан Колояров находился с середины прошлого регулярного чемпионата и за это время успел провести в общей сложности 15 матчей за "Ладью", заработав 2 (1+1) балла за результативность при показателе полезности "-4".

Контракт с 19-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.