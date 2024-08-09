"Ростелеком" объявляет о создании коммерческого ИТ-кластера, консолидирующего экспертизу и передовые разработки дочерних ИТ-компаний. Кластер предложит рынку более 60 готовых ИТ-решений, охватывающих широкий спектр задач цифровизации и повышения эффективности бизнес-процессов. Новое подразделение возглавит Давид Мартиросов в роли старшего вице-президента по коммерческим ИТ-продуктам "Ростелекома". Ранее он занимал должность вице-президента по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре.

Появление коммерческого ИТ-кластера завершает реорганизацию ИТ-направления "Ростелекома", которое теперь включает два самостоятельных блока. Блок ИТ под управлением старшего вице-президента по информационным технологиям Дария Халитова, который будет сосредоточен на масштабной трансформации ИТ-ландшафта, включающей внедрение технологий ИИ, полное импортозамещение и реализацию стратегических проектов, в том числе государственного значения. Коммерческий ИТ-кластер под руководством старшего вице-президента Давида Мартиросова будет работать как вендор программных продуктов для внешних заказчиков, поставляя ИТ-решения на рынок.

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Формирование коммерческого ИТ-кластера — закономерный этап развития "Ростелекома" как технологического лидера и драйвера цифровой трансформации. Мы готовы предоставить накопленный опыт и экспертизу компаниям, стремящимся к оптимизации процессов, повышению конкурентоспособности и ускорению роста бизнеса за счет внедрения цифровых технологий".

Давид Мартиросов, старший вице-президент по коммерческим ИТ-продуктам "Ростелекома":

"Стратегическая цель коммерческого ИТ- кластера — содействие цифровой трансформации бизнеса. В качестве вендора мы предлагаем рынку доступ к проверенным технологиям, которые успешно зарекомендовали себя как внутри компании, так и у внешних заказчиков из разных отраслей. "Ростелеком" планирует активно развивать кластер, в том числе за счет сделок M& A, расширяя портфель ИТ-продуктов и услуг".

В состав коммерческого ИТ-кластера войдут компании: "Базис", "Беркут", "ТДата", "Спутник", "Айкумен ИБС", "ОС груп", "РТК ИТ плюс", "РТК Софт Лабс", а также продуктовые линейки "РТК ЦОД" (в том числе "Публичное облако") и экосистемы "Лукоморье". Среди предлагаемых решений: облачные сервисы, средства разработки ПО, продукты для управления данными, виртуализация серверов и рабочих мест, динамическая инфраструктура, технологии искусственного интеллекта и другие.