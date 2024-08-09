В Самаре на ул. Аэродромной из-за неисправности трамвая задерживается движение "в город"

В пятницу, 9 августа, в Самаре около 12:50 зафиксирована задержка в интервале следования трамваев по направлению "в город" в районе ул. Аэродромной.

Из-за технической неисправности трамвая маршрута № 3 на ул. Аэродромная/ул.Промышленности. Ответственные службы уже работают над восстановлением движения, сообщает городской дептранс.