В Самаре будет ограничено движение на ул. Промышленности

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В Самаре в связи с реконструкцией теплотрассы с 06:00 12 августа до 06:00 22 августа будет временно ограничено движение транспорта по ул. Промышленности.

Фото: пресс-служба мэрии Самары