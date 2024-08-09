Под Самарой на пляже демонтированы незаконные постройки, ограничивающие доступ к воде

Прокуратурой Волжского района организована выездная проверка в пос. Чкалово в связи с размещенными в СМИ и социальных сетях публикациями о возобновлении работы незаконного платного пляжа на водном объекте.
В июле уже выявлялся факт неправомерной деятельности гражданина. Сотрудниками полиции в отношении правонарушителя составлены протоколы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).
8 и 9 августа незаконные постройки были снесены. Доступ граждан к озеру не ограничен.
Ситуация продолжает оставаться на контроле прокуратуры.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?