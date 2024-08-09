Под Самарой на пляже демонтированы незаконные постройки, ограничивающие доступ к воде

Прокуратурой Волжского района организована выездная проверка в пос. Чкалово в связи с размещенными в СМИ и социальных сетях публикациями о возобновлении работы незаконного платного пляжа на водном объекте.

В июле уже выявлялся факт неправомерной деятельности гражданина. Сотрудниками полиции в отношении правонарушителя составлены протоколы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

8 и 9 августа незаконные постройки были снесены. Доступ граждан к озеру не ограничен.

Ситуация продолжает оставаться на контроле прокуратуры.