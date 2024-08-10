Диана Шнайдер впервые победила соперницу из топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка, уроженка Жигулевска, Диана Шнайдер одержала победу над второй ракеткой мира, американкой Кори Гауфф (6:4, 6:1) на турнире в Торонто.

Эта победа стала для Шнайдер первой в карьере над соперницей, входящей в топ-10 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Также она позволила ей пройти в четвертьфинал турнира.

Диана Шнайдер сейчас занимает 24-ю строчку в мировой классификации. В сезоне-2024 она одержала победу на трех турнирах WTA.