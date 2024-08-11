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Град, гроза и ливень: синоптики предупредили самарцев об осадках в начале рабочей недели В Курумоче отменили рейс до Новосибирска Авито Работа: высокооплачиваемые вахтовые вакансии с проживанием Самарского адвоката лишили статуса из-за пристрастия к пьяной езде С 12 августа из Южного города в Самару начнет ходить автобус №108в

Общество

Град, гроза и ливень: синоптики предупредили самарцев об осадках в начале рабочей недели

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС сообщили, что в Самарской области в понедельник, 12 августа, объявлен желтый уровень погодной опасности.

"12 августа местами в Самарской области ожидаются гроза, сильный дождь, усиление ветра 15-20 м/с и возможен град", - рассказали синоптики.

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