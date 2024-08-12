Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию 13 августа

Во вторник, 13 августа филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую иллюминацию на телебашне в Самаре в честь годовщины создания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника: "Логотип РТРС, символ цифрового эфирного телевещания, логотип останкинской башни с символикой флага России".
В честь знаменательной даты Останкинская телебашня будет транслировать ролик с поздравлением в корпоративных цветах.
В акции также участвуют башни и мачты Белгорода, Благовещенска, Братска, Брянска, Биробиджана, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.
Последние комментарии
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интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?