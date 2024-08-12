Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию 13 августа

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Во вторник, 13 августа филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую иллюминацию на телебашне в Самаре в честь годовщины создания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.