16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Электрощит Самара" и Фонд развития промышленности подписали соглашение о предоставлении льготного займа ГК "ИСП" спешит воспользоваться окном возможностей для достижения технологического лидерства на рынке современного противопожарного оборудования Гибридные и комбинированные технологии ТГУ пошли в рынок Т1 Интеграция и "ССТэнергомонтаж" планируют развивать решения для промышленных предприятий Электрощит Самара: главная ценность компании — ее работники

Приборостроение Машиностроение

"Электрощит Самара" и Фонд развития промышленности подписали соглашение о предоставлении льготного займа

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Электрощит Самара" планирует приобрести 11 видов различных станков и линий для производства изделий на заводе "Русский трансформатор". Это станет возможно в рамках подписанного соглашения между компанией и Фондом развития промышленности (ФРП). Документ предусматривает предоставление льготного займа на 232 млн рублей для модернизации действующего производства силовых трансформаторов.

Это не первое соглашение между компанией и Фондом. В 2023 году на средства в том числе ФРП на предприятии обновили станочный парк лазерной резки.

"Соглашение между Фондом развития промышленности и компанией Электрощит Самара имеет большое значение для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в энергетической промышленности. Поддержка позволит предприятию реализовать крупный проект по наращиванию производства и увеличение производства силовых трансформаторов на более чем 2 000 в год", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей 25 августа 2014 13:25 Самарский завод электромонтажных изделий намерен полностью автоматизировать работу к 2016 году

Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).

аноним анонимыч 03 апреля 2014 14:31 Росимущество продаст свою долю в самарском заводе "Электрощит"

Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?

Alexander Lisovsky 12 августа 2013 12:52 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,

Игорь Фальсовкин 06 августа 2013 14:04 На "Электрощите" прошли обыски

Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....

Павел Фирсов 19 декабря 2012 06:53 "Электрощит" продолжит производство вакуумных выключателей, ранее запрещенное судом

Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1