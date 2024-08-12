"Электрощит Самара" и Фонд развития промышленности подписали соглашение о предоставлении льготного займа

"Электрощит Самара" планирует приобрести 11 видов различных станков и линий для производства изделий на заводе "Русский трансформатор". Это станет возможно в рамках подписанного соглашения между компанией и Фондом развития промышленности (ФРП). Документ предусматривает предоставление льготного займа на 232 млн рублей для модернизации действующего производства силовых трансформаторов.
Это не первое соглашение между компанией и Фондом. В 2023 году на средства в том числе ФРП на предприятии обновили станочный парк лазерной резки.
"Соглашение между Фондом развития промышленности и компанией Электрощит Самара имеет большое значение для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в энергетической промышленности. Поддержка позволит предприятию реализовать крупный проект по наращиванию производства и увеличение производства силовых трансформаторов на более чем 2 000 в год", — отметил генеральный директор компании Дмитрий Куприянов.
Последние комментарии
Уверен, это стало возможно только благодаря внедрению на заводе Бережливого производства (Lean).
Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана?
Патент РФ №2249874 действует, см. официальный сайт ФИПС,
Ооо начали французов мучить... Только Половинкин продал завод и понеслось....
Вопрос знатокам: каков уровень экспертов Федеральной службы по интеллектуальной собственности, если они не смогли подыскать прототип и отказать "Таврида Электрик" еще на стадии подачи заявки? Или да, сейчас ведь у нас ничего не изобретают, видно почти вся работа Роспатента—это товарные знаки и т.п...