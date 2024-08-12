Главный инспектор МВД проведет личный прием граждан в Самаре

В субботу, 17 августа, в Самаре проведет личный прием граждан главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов.
На приеме будут рассматриваться вопросы деятельности органов внутренних дел регионального ГУ МВД и его подчиненных подразделений.
Предварительно записаться можно с 12 по 16 августа с 09:00 до 13:00 по телефону 8(846) 921-58-66.
Сам прием пройдет в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?