Главный инспектор МВД проведет личный прием граждан в Самаре

В субботу, 17 августа, в Самаре проведет личный прием граждан главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов.

На приеме будут рассматриваться вопросы деятельности органов внутренних дел регионального ГУ МВД и его подчиненных подразделений.

Предварительно записаться можно с 12 по 16 августа с 09:00 до 13:00 по телефону 8(846) 921-58-66.

Сам прием пройдет в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34.