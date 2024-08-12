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Общество

Главный инспектор МВД проведет личный прием граждан в Самаре

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 17 августа, в Самаре проведет личный прием граждан главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов.

Фото: 26.мвд.рф

На приеме будут рассматриваться вопросы деятельности органов внутренних дел регионального ГУ МВД и его подчиненных подразделений.

Предварительно записаться можно с 12 по 16 августа с 09:00 до 13:00 по телефону 8(846) 921-58-66.

Сам прием пройдет в здании ГУ МВД на ул. Соколова, 34.

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