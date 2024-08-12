В Самарской области ожидается сильный дождь

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. "Днем 13 августа местами в регионе ожидается сильный дождь", — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС предупреждает: "Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев".