Самарская область заняла 33 место в рейтинге качества дорог

По качеству автомобильных дорог Самарская область числится на 33 месте среди регионов страны. Такие данные приводятся в тематическом рейтинге, составленном РИА Новости.
При составлении рейтинга учитывались плотность дорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км территории региона и доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям. В Самарской области эти показатели составляют 352,1 км и 59%, соответственно.
В тройку лидеров по количеству хороших входит Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4). Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7 до 29,7% магистралей.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?