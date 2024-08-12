Самарская область заняла 33 место в рейтинге качества дорог

По качеству автомобильных дорог Самарская область числится на 33 месте среди регионов страны. Такие данные приводятся в тематическом рейтинге, составленном РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались плотность дорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км территории региона и доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям. В Самарской области эти показатели составляют 352,1 км и 59%, соответственно.

В тройку лидеров по количеству хороших входит Москва (97,6 %), Ханты-Мансийский автономный округ (88,4 %) и Краснодарский край (84,4). Последние строчки рейтинга занимают Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где стандартам соответствуют от 15,7 до 29,7% магистралей.