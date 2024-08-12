Каждый пятый россиянин беспокоится о здоровье сердца: исследование ко Дню здорового сердца

11 августа во всем мире отмечается День здорового сердца (World Heart Day). "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" узнали, как россияне заботятся о здоровье сердечно-сосудистой системы.

В исследовании, проведенном Финансовым университетом при Правительстве РФ, приняли участие более 6000 респондентов из 37 городов России.

Согласно полученным данным, 67% россиян сталкивались с гипертонией — у себя или у родственников. "Рекордсменами" по этому показателю стали Волгоград (87%), Томск (84%), Ульяновск и Кемерово (81%), Хабаровск (80%). Самый низкий уровень зафиксирован в Москве (54%).

Гораздо реже респондентов и их близких беспокоит аритмия (24%), сердечная недостаточность (24%), ишемическая болезнь сердца (16%) или другие болезни сердца и сосудов (12%). При этом чем выше уровень дохода, тем реже люди сталкиваются с "сердечными проблемами".

"Люди с высоким уровнем дохода способны приобрести качественное медицинское обслуживание, включая обслуживание по программе ДМС, которые высоко оцениваются населением. Кроме этого, денежный достаток обеспечивает больше возможностей для правильного питания, обеспеченные россияне чаще занимаются физкультурой и спортом.

И наша задача сегодня сделать так, чтобы все компоненты здорового образа жизни были доступны не только обеспеченным гражданам, но и всем жителям страны. Поэтому так необходимы сегодня пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и спортом, а также доступность качественного медицинского обслуживания", — говорит директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Случаи раннего инсульта в возрасте до 40 лет встречались у родных и знакомых 2% участников опроса (для инфаркта этот показатель составил 1,4%). Чаще всего с инсультом в молодом возрасте сталкивались жители Махачкалы (5%), Краснодара (4%), Санкт-Петербурга (4%). По инфаркту максимальный показатель составляет 3%, он зафиксирован в Краснодаре и Оренбурге.

"Инсульты и инфаркты уж давно перестали быть болезнью пожилых и все чаще с ними сталкиваются люди в возрасте от 35 до 54 лет. Это связано и с нездоровым образом жизни, вредными привычками, но главное — низким уровнем ранней диагностики факторов риска заболеваний сердца и сосудов. Такое отношение к здоровью нужно менять в сторону первичной профилактики и раннего выявления факторов риска и основного из них — повышенного уровня холестерина в крови, повышающего риск развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов", — рассказал Иван Курков, заведующий терапевтическим отделением, кардиолог, липидолог клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской.

Каждый пятый россиянин (23,8%) беспокоится о здоровье сердечно-сосудистой системы. Наибольшую тревогу высказывают жители Казани (39%), Перми (38%) и Махачкалы (37%). И, вполне предсказуемо, женщин чаще мужчин заботит здоровье сердца — 28% против 20%.

"Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире ежегодно лидируют среди причин смертности — при этом в России ситуация усугубляется низким уровнем информированности населения о факторах риска и своевременной диагностики. В России, по данным Росстата, ежегодно 38% от всех случаев смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Для сравнения, в странах Западной Европы показатели смертности ниже в три раза: 200 случаев на 100 тысяч.

Причины высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — неправильно расставленные приоритеты: упор делается на лечение уже выявленной сердечно-сосудистой патологии, а не на раннее выявление факторов риска. Так, причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний — повышенный уровень холестерина, в том числе холестерина липопротеина низкой плотности (ХС ЛНП). Но только 20% мужчин и 32% женщин в возрасте от 25 до 64 лет знают свой уровень холестерина", — отметил Иван Курков.

Почти половина респондентов (44,6%) проверяли состояние сердечно-сосудистой системы и работу сердца за последние 3 года. Самыми ответственными стали жители Набережных Челнов (91%), Казани (74%) и Томска (70%). Антирекорд зафиксирован в Астрахани (18%) и Махачкале (21%).

Однако, как показывает исследование, 78% респондентов готовы или хотели бы пройти диспансеризацию с контролем здоровья сердца.

Чтобы поддержать здоровье сердца, 61% отказались полностью от курения или свели употребление табака до минимума и 56% — от алкоголя. 29% придерживаются режима питания, ведут активный образ жизни и занимаются спортом 17% и 13% соответственно, избегают стрессов 11%.

В то же время 53% регулярно проходят диспансеризацию и медосмотры, а 16% не делают ничего — они удовлетворены состоянием своего здоровья.

"Приоритетная задача медицины сегодня — предотвратить сердечно-сосудистые катастрофы, а не лечить их последствия. Изменить ситуацию можно только при комплексном подходе: выявление факторов сердечно-сосудистого риска, в том числе атеросклероза. Необходимо усилить контроль уровня холестерина, особенно при первичных обращениях пациента к врачу и в рамках диспансерного наблюдения, вводить усиленный скрининг для выявления наследственных форм гиперхолестеринемии — патологии, связанной с повышением уровня холестерина в крови. В раннем выявлении факторов риска помогут современные программы экспресс-диагностики, кардио-чекапы, анализ крови на липидный профиль. На основе этих данных и оценки семейного анамнеза врач сможет подобрать адекватную терапию", — резюмировал Иван Курков.