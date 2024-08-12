Троллейбус № 21 в Самаре изменит маршрут

В Самаре в связи с производством земляных работ на проезжей части улицы Л. Чайкиной (в районе МБУИ "Молодежный драматический театр") изменится маршрут троллейбуса № 21 "ОП Речной вокзал — ОП Транспортный цех".

Ограничение вводится с 13 августа до окончания работ (ориентировочно 23 августа).

Движение троллейбусного маршрута № 21 в указанные дни будет осуществляться по улицам: Коммунистическая — Ярославская — Громовой и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях.