Троллейбус № 21 в Самаре изменит маршрут

В Самаре в связи с производством земляных работ на проезжей части улицы Л. Чайкиной (в районе МБУИ "Молодежный драматический театр") изменится маршрут троллейбуса № 21 "ОП Речной вокзал — ОП Транспортный цех".
Ограничение вводится с 13 августа до окончания работ (ориентировочно 23 августа).
Движение троллейбусного маршрута № 21 в указанные дни будет осуществляться по улицам: Коммунистическая — Ярославская — Громовой и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?