Велосипедисты из Самарской области стали победителями Кубка России

С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены из Самарской области.

Кросс-кантри, гонка с выбыванием: "золото" у Дмитрия Старостина и Елизаветы Бавыкиной. "Серебро" взяла Александра Евдокимова, "бронзу" - Анна Порецкова.

Кросс-кантри: "серебро" у мужчин завоевал Егор Гаврилов, "бронза" у Дмитрия Старостина. Женщины заняли весь пьедестал: Елизавета Бавыкина взяла "золото", "серебро" у Анны Порецковой и "бронза" у Александры Евдокимовой.

Шорт-трек принет две золотых медели - Алексей Кудрин и Александра Евдокимова. Серебряная медаль у Елизаветы Бавыкиной и две "бронзы" у Дмитрия Старостина и Анны Порецковой, сообщает региональный минспорт.



