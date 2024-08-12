Велосипедисты из Самарской области стали победителями Кубка России

С 9 по 11 августа в Ижевске проходил Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены из Самарской области.
Кросс-кантри, гонка с выбыванием: "золото" у Дмитрия Старостина и Елизаветы Бавыкиной. "Серебро" взяла Александра Евдокимова, "бронзу" - Анна Порецкова.
Кросс-кантри: "серебро" у мужчин завоевал Егор Гаврилов, "бронза" у Дмитрия Старостина. Женщины заняли весь пьедестал: Елизавета Бавыкина взяла "золото", "серебро" у Анны Порецковой и "бронза" у Александры Евдокимовой.
Шорт-трек принет две золотых медели - Алексей Кудрин и Александра Евдокимова. Серебряная медаль у Елизаветы Бавыкиной и две "бронзы" у Дмитрия Старостина и Анны Порецковой, сообщает региональный минспорт.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!