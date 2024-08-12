Диана Шнайдер проиграла в полуфинале турнира в Торонто

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Торонто со счетом 4:6, 3:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Шнайдер допустила четыре двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы две подачи навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.