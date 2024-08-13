Врачи рассказали, как избежать пищевого отравления летом

Летом риск отравления или заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) значительно возрастает из-за теплой погоды и активного размножения микроорганизмов. Как распознать такие инфекции и предупредить заражение — рассказывают врачи сервиса "Виртуальная клиника" "Ингосстраха" терапевт Екатерина Гордиенко и педиатр Анастасия Паршина.
Для начала нужно определить, что относят к ОКИ. Это группа инфекционных заболеваний, которая вызывается различными микроорганизмами (бактериями, вирусами) и проявляется расстройствами пищеварения и симптомами обезвоживания.
Летом наблюдается резкий рост числа случаев заражения воды, почвы и пищевых продуктов возбудителями ОКИ. Дети особенно уязвимы к этим заболеваниям из-за недостаточной активности защитных факторов и отсутствия развитых гигиенических навыков. Формирование иммунной защиты в желудочно-кишечном тракте у детей завершается к пятилетнему возрасту.
Бактерии проникают в организм человека во время приема пищи и напитков, и нередко "причиной" становятся грязные руки при приеме пищи. Так, сальмонеллез можно получить, если употреблять зараженные продукты, такие как мясо животных и птиц, яйца, а также плохо промытые овощи и зелень. Возбудители могут проникнуть в организм с просроченным кисломолочным продуктом, при употреблении воды из-под крана или некипяченого молока.
По данным исследований, у детей преобладают вирусные возбудители, особенно ротавирусы группы А и норовирусы. У взрослых доля вирусных агентов и бактериальных возбудителей примерно равна. При этом при оценке возрастного распределения госпитализированных с ОКИ пациентов выявляется превалирование лиц младшего возраста (средний возраст госпитализированных детей составляет 1,5 года), поэтому особенно важно постараться не допустить контакта детей с опасными возбудителями — в этом поможет соблюдение простых санитарно-гигиенических правил:
- обеззараживать воду (для водопроводной воды достаточно кипячения, для воды из колодцев и иных источников желательно применять и фильтрование);
- не пить воду из открытых источников, родников и т. п., брать с собой запас чистой питьевой воды во время отдыха;
- купаться только в специально предназначенных для этого местах;
- не допускать попадания воды в рот при купании в водоемах и бассейнах;
- чаще мыть руки, особенно перед едой;
- термически обрабатывать пищу;
- хранить сырые продукты и готовую еду раздельно, соблюдать сроки применения продуктов и температурные режимы хранения;
- обеззараживать помещения общего пользования.
В дополнение к перечисленным мерам предупреждения заболевания важно помнить, что разработана вакцина, которая эффективно снижает процент заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом, который приводит к серьезному обезвоживанию среди младенцев и детей ясельного возраста. Вакцина пероральная, первую дозу вакцины рекомендуется вводить в возрасте с 6 до 12 недель. А завершать введение 3 дозы вакцины рекомендуется до 20-22 недель. В случае необходимости 3-я (последняя) доза может вводиться до 32 недель. Первую дозу нельзя вводить детям старше 12-недельного возраста.
"Когда мы говорим об острых кишечных инфекциях, одним из самых важных факторов быстрого выздоровления является своевременное начало лечения. Не нужно терять времени — вне зависимости от того, где находится заболевший, можно оперативно обратиться к дежурным терапевтам или педиатрам", — прокомментировала директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас