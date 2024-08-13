Врачи рассказали, как избежать пищевого отравления летом

Летом риск отравления или заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) значительно возрастает из-за теплой погоды и активного размножения микроорганизмов. Как распознать такие инфекции и предупредить заражение — рассказывают врачи сервиса "Виртуальная клиника" "Ингосстраха" терапевт Екатерина Гордиенко и педиатр Анастасия Паршина.

Для начала нужно определить, что относят к ОКИ. Это группа инфекционных заболеваний, которая вызывается различными микроорганизмами (бактериями, вирусами) и проявляется расстройствами пищеварения и симптомами обезвоживания.

Летом наблюдается резкий рост числа случаев заражения воды, почвы и пищевых продуктов возбудителями ОКИ. Дети особенно уязвимы к этим заболеваниям из-за недостаточной активности защитных факторов и отсутствия развитых гигиенических навыков. Формирование иммунной защиты в желудочно-кишечном тракте у детей завершается к пятилетнему возрасту.

Бактерии проникают в организм человека во время приема пищи и напитков, и нередко "причиной" становятся грязные руки при приеме пищи. Так, сальмонеллез можно получить, если употреблять зараженные продукты, такие как мясо животных и птиц, яйца, а также плохо промытые овощи и зелень. Возбудители могут проникнуть в организм с просроченным кисломолочным продуктом, при употреблении воды из-под крана или некипяченого молока.

По данным исследований, у детей преобладают вирусные возбудители, особенно ротавирусы группы А и норовирусы. У взрослых доля вирусных агентов и бактериальных возбудителей примерно равна. При этом при оценке возрастного распределения госпитализированных с ОКИ пациентов выявляется превалирование лиц младшего возраста (средний возраст госпитализированных детей составляет 1,5 года), поэтому особенно важно постараться не допустить контакта детей с опасными возбудителями — в этом поможет соблюдение простых санитарно-гигиенических правил:

обеззараживать воду (для водопроводной воды достаточно кипячения, для воды из колодцев и иных источников желательно применять и фильтрование);

не пить воду из открытых источников, родников и т. п., брать с собой запас чистой питьевой воды во время отдыха;

купаться только в специально предназначенных для этого местах;

не допускать попадания воды в рот при купании в водоемах и бассейнах;

чаще мыть руки, особенно перед едой;

термически обрабатывать пищу;

хранить сырые продукты и готовую еду раздельно, соблюдать сроки применения продуктов и температурные режимы хранения;

обеззараживать помещения общего пользования.

В дополнение к перечисленным мерам предупреждения заболевания важно помнить, что разработана вакцина, которая эффективно снижает процент заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом, который приводит к серьезному обезвоживанию среди младенцев и детей ясельного возраста. Вакцина пероральная, первую дозу вакцины рекомендуется вводить в возрасте с 6 до 12 недель. А завершать введение 3 дозы вакцины рекомендуется до 20-22 недель. В случае необходимости 3-я (последняя) доза может вводиться до 32 недель. Первую дозу нельзя вводить детям старше 12-недельного возраста.

"Когда мы говорим об острых кишечных инфекциях, одним из самых важных факторов быстрого выздоровления является своевременное начало лечения. Не нужно терять времени — вне зависимости от того, где находится заболевший, можно оперативно обратиться к дежурным терапевтам или педиатрам", — прокомментировала директор департамента медицинского страхования "Ингосстраха" Анастасия Скурихина.