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Здравоохранение Общество

Сеть клиник "Будь Здоров" подвела итоги второго квартала

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам 2 квартала 2024 г. совокупная выручка сети клиник "Будь Здоров" (дочерняя компания СПАО "Ингосстрах") увеличилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, компания продолжила тенденцию к активному росту.

Увеличение выручки связано прежде всего с увеличением загрузки стационаров, усилением работы со страховыми компаниями, в том числе за счет проведения мероприятий, нацеленных на повышение лояльности, - Дни здоровья, вебинары, лекции с участием врачей, маркетинговыми событиями.

Численность пациентов сети клиник также выросла на 2,7% по отношению к уровню первого квартала и на 2,9%, если сравнивать с 2023 годом. Увеличение произошло за счет расширения числа специализаций в клиниках сети, высокого качества оказания медицинской помощи, усиления маркетинговой активности и повышения узнаваемости бренда.

Клиники сети активно развивают свою работу в рамках профильных центров компетенций. За первое полугодие в Центре хирургии на Рязанском проспекте проведено 1005 операций, а всего с момента открытия - 1800 операций, то есть рост с начала года составил более 120%. При этом 47% всех оперативных вмешательств проводится в рамках программ добровольного медицинского страхования (ДМС).

"Самыми популярными у наших пациентов по-прежнему остаются гинекологические операции - на них приходится 40% всех проведенных хирургических вмешательств. Далее следуют сосудистая хирургия (28%) и лор-операции (7%). Совокупная доля общей хирургии, травматологии, урологических и пластических операций составляет 9%", - рассказывает главврач флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте Леонид Карев.

Как отметил Леонид Карев, если еще недавно наибольшим спросом пользовались малоинвазивные операции в гинекологии и урологии, то сегодня растет запрос на хирургию лор-органов и травматологию.

Во втором квартале сеть клиник продолжила удерживать высокие позиции в таких популярных сервисах, как Яндекс.Карты, ПроДокторов, Гугл.Карты, 2GIS, НаПоправку. В апреле-июне средняя оценка на этих ресурсах составила 4.42. По итогам рейтинга лучших клиник на основе отзывов пользователей популярного информационного сервиса 2ГИС в Москве и Санкт-Петербурге вошли две клиники "Будь Здоров" (в Москве на ул. Рязанский проспект, 2б и в Санкт-Петербурге по адресу: Лиговский проспект, 274). Именно их чаще других выбирали пациенты.

"По итогам второго квартала мы внесли ряд улучшений в работу сети, запустив несколько проектов для наших пациентов, чтобы сделать качественную медицинскую помощь еще доступнее. Так, более чем восемь тысяч пациентов уже скачали и оценили опции нашего мобильного приложения "Будь Здоров". С его помощью можно не только записаться на прием, но и получить полный доступ к своей медицинской карте, плану лечения, провести видеоконсультацию с врачом, оплатить прием и другие возможности для управления здоровьем своим и своей семьи", - прокомментировал генеральный директор сети клиник "Будь Здоров" Родион Ступин.

Он отметил, что в ближайшее время планируется расширение филиальной сети, а также внедрение новых направлений в работе клиник с использованием технологий на базе искусственного интеллекта.

В апреле этого года клинико-диагностическая лаборатория "Будь Здоров" подтвердила свое соответствие системе менеджмента качества по ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2012) в отношении забора биологического материала и клинической лабораторной диагностики в рамках требований ГОСТ ИСО 15189-2015 (ISO 15189-2012). С 2018 года она регулярно подтверждает сертификацию. Использование ГОСТ Р ИСО 9001:2015 гарантирует высокое качество диагностической помощи.

Также был анонсирован проект аккредитации клиник по системе сертификации качества и безопасности Росздравнадзора и стандарту ISO, который охватит клиники сети в Москве и регионах.

"Сеть клиник "Будь Здоров" является одним из лидеров частной медицины в России. Мы в полной мере осознаем свою социальную значимость на рынке и ответственность перед обществом. Компания активно развивает инициативы в сфере промышленной медицины - в ближайшее время в нескольких регионах стартуют проекты в партнерстве с крупнейшими промышленными предприятиями страны, направленные на сохранение здоровья работающего населения. Особое внимание мы уделяем поддержке тех, кто в этом действительно нуждается. Поэтому знаковым событием для нас стал благотворительный "МедЗабег", который мы провели совместно с Национальной ассоциацией управленцев в сфере здравоохранения в целях популяризации здорового образа жизни и поддержки отечественного здравоохранения. Часть вырученных средств была передана в благотворительный фонд "Онкологика", - отметил Родион Ступин.

Сеть клиник "Будь Здоров" основана в 2005 году и является одним из лидеров рынка коммерческой медицины на протяжении 19 лет, в том числе среди клиник, обслуживающих пациентов по ДМС. По данным рейтинга Forbes 2021 г., "Будь Здоров" вошла в ТОП-20 крупнейших клиник РФ. Сегодня в медицинскую сеть входят 10 клиник: четыре в Москве и шесть в городах Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Каменск-Уральский, Краснодар и Сочи. Есть также два пункта приема анализов в Москве. Общая площадь клиник составляет более 30000 м².

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