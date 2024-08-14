Школьница из Самары стала участницей Пятой арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний — 2024", сообщает пресс-служба министерства образования Самарской области.

На борту атомохода — выдающиеся педагоги и ученые, победители и финалисты всероссийских школьных конкурсов, участники движения "Юниоры Росатома", делегаты Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Среди них — выпускница ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)", абсолютный победитель конкурса "Большая перемена" в вызове "Открывай новое" Александра Гудкова.

Экспедиция стартовала из Мурманска. Участники пройдут маршрут до Северного полюса и обратно. Во время путешествия участников просветительского проекта ждут образовательные и научно-исследовательские мероприятия.