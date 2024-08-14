Школьница из Самары стала участницей Пятой арктической экспедиции Росатома "Ледокол знаний — 2024", сообщает пресс-служба министерства образования Самарской области.
На борту атомохода — выдающиеся педагоги и ученые, победители и финалисты всероссийских школьных конкурсов, участники движения "Юниоры Росатома", делегаты Всемирного фестиваля молодежи 2024 года. Среди них — выпускница ГБНОУ СО "Академия для одаренных детей (Наяновой)", абсолютный победитель конкурса "Большая перемена" в вызове "Открывай новое" Александра Гудкова.
Экспедиция стартовала из Мурманска. Участники пройдут маршрут до Северного полюса и обратно. Во время путешествия участников просветительского проекта ждут образовательные и научно-исследовательские мероприятия.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?