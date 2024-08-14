"Ладья" досрочно вышла в финал предсезонного турнира в Магнитогорске

Подопечные Сергея Лопушанского оказались сильнее "Стальных Лисов" на предсезонном турнире в Магнитогорске.

Перед матчем с хозяевами турнира тренерский штаб тольяттинцев внес существенные коррективы в состав, но главное изменение — это появление на льду Матвея Кривоножкина и Александра Государева, тренировавшихся до этого в расположении главной команды. Также во вторую пятерку к Кириллу Горбунову вернулись Максим Власов, Михаил Ворфоломеев, Артем Юшин и Марат Павлов, которые были вне заявки на вчерашний поединок против "Авто". В воротах на этот раз обосновался Данила Овчарик.

С самого старта встречи команды обоюдоостро действовали в атаке, а главным действующим лицом стал Данила Овчарик, неоднократно выручавший волжан в трудных и порой безнадежных ситуациях. В первом игровом отрезке "Стальные Лисы" и "Ладья" отличиться не сумели, однако уже на 19-й секунде следующей трети тольяттинцы открыли счет — Петр Михальченко удачно замкнул передачу Александра Бажухина на пятак. 0:1. Спустя пять минут "Ладья" удвоила преимущество благодаря Владиславу Федорову, поразившего створ с убойной позиции, но магнитогорцы, конечно же, сдаваться были не намерены и в середине матча одну шайбу отквитали — Роман Гольник реализовал большинство. 1:2.

В дебюте заключительного периода тольяттинцы вновь забили быстрый гол. Александр Государев ушел от защитника хозяев и изящно переиграл Альберта Уткина в ближнем бою — 1:3. "Стальные Лисы" отпускать подопечных Сергея Лопушанского в отрыв не желали и вскоре усилиями Павла Гавриловича вновь сократили отставание до минимума. 2:3. Однако затем магнитогорцев захлестнула волна удалений, чем сразу же воспользовалась "Ладья". Олег Сенькин за три с половиной минуты оформил дубль, тем самым установив итоговый счет в матче — 5:2 в пользу волжан.

Благодаря этому успеху "Ладья" досрочно оформила выход в финал турнира в Магнитогорске, но в рамках группового этапа команде завтра, 14 августа, предстоит провести еще одну игру. Соперником станет "Реактор", который несколькими часами ранее разобрался с "Авто" — 6:3.