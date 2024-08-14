Юный блогер из Самарской области в числе 100 лучших блогеров страны

Общество "Знание" определило 100 лучших юных блогеров со всей страны. Ребята станут участниками тематической смены Знание.Авторы, которая пройдет с 20 октября по 9 ноября во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке. Во время поездки школьники смогут встретить единомышленников и получить ценные советы от экспертов.

В число тех, кто отправится на Дальний Восток, попала ученица общеобразовательной школы № 58 из города Тольятти Касумова Мадина. Она прошла конкурсный отбор, выполнив творческие задания.

"Все ребята очень ответственно и с большим энтузиазмом подошли к выполнению творческих заданий. Выбрать лучших авторов контента в социальных сетях для поездки в ВДЦ "Океан" действительно было непросто — в этом нам помогла экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели, лекторы Российского общества "Знание". Помимо самого отбора мы также тщательно работаем над образовательной программой смены. Нам важно привлечь хороших экспертов, которые не только помогут своими профессиональными советами, но и мотивируют ребят на дальнейшее развитие", — отметила заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по развитию Ирина Карих.

В смене Знание.Авторы примут участие блогеры от 14 до 17 лет из 35 регионов нашей страны. Ребят научат создавать достоверный просветительский контент и продвигать его. Помимо этого, юные авторы контента будут учиться бороться со стеснением и страхами перед критикой и неудачами — ребятам объяснят, что ошибаться на пути к успеху нормально. Во время смены также будут занятия, где расскажут, как развивать эмоциональный интеллект и зачем создавать контент-план. Следить за дальнейшими новостями можно на сайте "Знания" и в социальных сетях просветительской организации.