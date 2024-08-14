Анастасия Павлюченкова в паре не смогла выйти во второй круг турнира в Цинциннати

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Мирра Андреева проиграли матч первого круга турнира в Цинциннати в парном женском разряде, пишет championat.com.

На старте соревнований российский дуэт уступил Терезе Михаликовой из Словакии и Оливии Николлс, представляющей Великобританию.

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительниц Словакии и Великобритании. На счету россиянок три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.