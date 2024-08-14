Самарские кардиохирурги впервые выполнили мини-инвазивное коронарное шунтирование

Врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова освоили методику коронарного шунтирования пациентам с ишемической болезнью сердца через маленький разрез, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Более 90% выполняемых в мире операций аортокоронарного шунтирования проводится доступом через срединную стернотомию — для доступа к сердцу грудина рассекается продольно на всем протяжении. После доступа к сердцу подключается аппарат искусственного кровообращения, что позволяет с помощью введения специального раствора остановить сердце, сохраняя при этом кровоснабжение всех органов. На остановленном сердце выполняется основной этап операции — сшивание шунтов с артериями сердца и аортой при помощи специальных нитей и микроинструментов. В дальнейшем сердечная деятельность возобновляется, аппарат искусственного кровообращения отключается и операция завершается.
Самарские кардиохирурги освоили новую методику, которая уменьшает травматичность операции аортокоронарного шунтирования, значительно снижает болевые проявления, ускоряет восстановление и улучшает косметический результат.
"Современное направление в мини-инвазивной хирургии коронарных артерий — это выполнение операции через маленький разрез — мини-доступ. При выполнении этой операции разрез длиной до 10 см делается с левой стороны между 4 и 5 ребрами. У женщин этот разрез выполняется в складке под левой молочной железой. Грудина при этом не распиливается, ребра не повреждаются, а только лишь разводятся специальным расширителем. Косметический эффект при этой операции наиболее однозначен для женщин, поскольку послеоперационный рубец практически незаметен, а разрез спереди на груди — отсутствует", — рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, главный врач областного кардиодиспансера Дмитрий Кузнецов.
Данная методика коронарного шунтирования особенно показана при сопутствующем сахарном диабете, а также пожилым пациентам, пациентам со слабой костной тканью, то есть всем, у кого нарушено нормальное заживление ран и регенерация тканей.
Пациент, которому была выполнена первая мини-инвазивная операция коронарного шунтирования, благополучно перенес вмешательство и был выписан из кардиодиспансера на 7 сутки после операции.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из значимых направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на мероприятия по развитию специализированной службы, в том числе на возведение здания для размещения приемно-диагностического отделения областного кардиодиспансера и оснащение современным оборудованием новых центров амбулаторной кардиологической помощи в Самаре, Тольятти и Сызрани.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас