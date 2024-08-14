Капсулу с детскими мечтами посетителей Выставки "Россия" планируют отправить в космос

Капсулу с детскими мечтами, собранными на Выставке "Россия", планируют отправить на Международную космическую станцию. Свидетелями пуска ракеты с космодрома Байконур станут 89 молодых людей из всех регионов страны — победители проекта "Космическая экспедиция Первых", организованного Движением Первых совместно с Госкорпорацией "Роскосмос". Старт запланирован на 15 августа

Во время акции "Капсула мечт" на Международной выставке-форуме "Россия" собрали более 900 тысяч детских желаний. Её провела Дирекция Выставки совместно с Роскосмосом и Движением Первых. Загадать мечту ребята могли в Павильоне № 1 "Первые в России — стране возможностей" во время экскурсии по экспозиции. Каждое детское желание было оцифровано, визуализировано искусственным интеллектом и учтено в специальной системе.

"Мы изначально ставили себе задачу — вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте. Показать, что Россия — это страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Ведь достижения, представленные на Выставке, когда-то так же были чьей-то мечтой. Вместе с нашими партнерами — Российским обществом "Знание", Росмолодежью и Движением Первых — мы постаралась сделать так, чтобы время, проведенное здесь детьми и подростками, запомнилось им надолго, чтобы они получили вдохновение, задумались о своем будущем", — сказала заместитель генерального директора Выставки "Россия" Анастасия Звягина.

В их числе были и ребята из Самарской области.

"Недавно я совершила незабываемую поездку на поезде на выставку ВДНХ в Москве. Мы смогли познакомиться с достижениями регионов России и даже заглянули в павильон Движения Первых. В Павильоне № 1 "Первые в России — стране возможностей" я написала свою мечту, чтобы она сбылась вместе с сотнями или даже тысячами мечт, загаданных там. Я загадала стать педагогом, потому что это не просто работа, а призвание. Ведь каждый ребёнок в первую очередь, через учителя узнаёт об истории и достижениях нашей страны и в целом узнаёт больше об окружающем мире", — рассказала Анна Бессонова, активист местного отделения Движение Первых г. о. Самара.

"В павильоне "Первые в России — стране возможностей" я не только познакомилась с новейшими технологиями и проектами, но и смогла загадать желание! Моя мечта — стать известным адвокатом. Меня заинтересовала связь между новыми технологиями и сферой законодательства, поэтому я выбрала именно эту профессию. Надеюсь, что в будущем у меня получится связать современные инновации с законами нашей страны", — поделилась Варвара Капотова, активист местного отделения Движение Первых м. р. Волжский.

Победители проекта "Космическая экспедиция Первых" прибыли на Байконур 13 августа. В течение трех дней ребята познакомятся с работой космодрома. Планируется, что 15 августа они увидят отправление в космос транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-28", выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а".

"Уже совсем скоро 89 участников Движения из каждого уголка России увидят, как капсула с заветными детскими мечтами, которые были загаданы на Международной выставке-форуме "Россия", отправится в космос. Совместный проект Движения Первых и Роскосмоса позволит осуществить одно из самых ярких желаний ребят и взрослых: увидеть вживую запуск ракеты, поучаствовать в настоящей космической миссии. Каждая мечта ребенка со временем перерастает в большие достижения взрослого. Мы надеемся, что мечты ребят, которые они вот-вот отправят в космос, воплотятся в реальность в их прекрасном будущем", — сказал заместитель председателя правления Движения Первых Марат Закиров.

Директор Административного департамента "Роскосмоса" Дмитрий Шишкин призвал юных ребят присоединиться к образовательным и просветительским проектам Госкорпорации. Он также считает, что собранные в капсуле желания способны открыть для молодежи новые возможности.

"Все те желания, которые собрали ребята из Движения Первых, мы отправим в специальной капсуле на борт Международной космической станции. И, конечно, эти мечты ребят обязательно сбудутся! Уверен, что они откроют для вас новые возможности, поэтому я желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь. Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, создавайте новое, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли! Вы — будущее нашей России!", — отметил директор Административного департамента Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин.

Своими ожиданиями от поездки поделилась Валерия Ерёмина из Республики Карелия. По ее словам, такое путешествие — это уникальная возможность узнать больше об отечественной космонавтике и своими глазами увидеть работу настоящего космодрома.

"Сегодня мы прибыли на территорию космодрома, в ближайшее время увидим стартовые площадки, где запускали ракеты, походим по территории, где были Юрий Гагарин и другие легендарные космонавты. Очень жду знакомства с людьми, которые работают на космодроме, хочется больше узнать об их работе, посетить музеи, узнать о развитии космической отрасли. Здесь чувствуется уникальная атмосфера космического города, где царит дух истории, науки и смелости. Байконур — это не просто место, это часть истории, частью которой я теперь тоже стану благодаря Движению Первых", — поделилась Валерия Ерёмина из Республики Карелия.

Артем Потапов из села Бехтеры Херсонской области отметил, что он увлекается темой космических исследований очень давно, и теперь у него появилась возможность увидеть, как этот процесс устроен на Байконуре.

"Я с самого детства интересуюсь космосом, пересмотрел много научных фильмов, прочитал много книг. Моя заветная мечта — своими глазами увидеть ракетоноситель, работу космодрома. Через пару дней это желание сбудется, я наяву смогу увидеть то, о чем только мечтал, приобщиться к сложнейшей и интереснейшей сфере, узнать об исследовании космоса напрямую от учёных и космонавтов", — поделился Артем Потапов из села Бехтеры Херсонской области.

Презентация запуска Капсулы мечт на МКС прошла во время празднования Дня защиты детей и старта Дней детства, а ее наполнение детскими желаниями продолжалось вплоть до завершающего дня работы Выставки 8 июля.

Еще один победитель проекта "Космическая экспедиция Первых" Ярослав Матросов из Ульяновской области признался, что эта поездка вдохновит его на новые победы.

"Я всегда мечтал о космосе и о том, чтобы стать частью чего-то большего. Сегодня я приблизился к своей мечте — совсем скоро увижу запуск ракеты своими глазами. Ожидаю незабываемых впечатлений и эмоций. Это уникальная возможность увидеть, как происходит подготовка к запуску, познакомиться с профессионалами в области космонавтики и, возможно, вдохновиться на новые свершения в своей жизни. Надеюсь, что эта поездка откроет передо мной новые горизонты и даст возможность узнать больше о космосе", — поделился Ярослав Матросов из Димитровграда (Ульяновская область).