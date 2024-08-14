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Хоккей Спорт

В составе ХК ЦСК ВВС произошли изменения

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В составе самарского ХК ЦСК ВВС произошли изменения, сообщает пресс-служба "летчиков".

В обмен на денежную компенсацию в ЦСК ВВС перешли нападающий Иван Гуськов и защитник Даниил Молодцов. Контракты с игроками рассчитаны на два сезона.

Прошлый сезон Иван провел в рядах "летчиков" и в 55 играх набрал 23 (10+13) очка. Даниил играл за МХК "Академия Михайлова" и в 51 игре набрал 27 (6+21) очко, коэффициент полезности +28.

Кроме того, однолетний контракт с ЦСК ВВС подписал нападающий Артём Манукян — победитель Молодёжной Суперсерии 2017 и Кубка Германии в составе олимпийской сборной России. Выступал в КХЛ в составе хоккейных клубов "Авангард" и "Адмирал".

А с нападающим Никитой Бородиным ЦСК ВВС расторг просмотровый контракт. Игрок не прошел медосмотр.

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