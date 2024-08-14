Глава СК России поручил возбудить дело из-за дороги, вода с которой разрушает частный дом в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав граждан в Сызрани.

Жительница города обратилась в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России и сообщила, что в 2018 г. вдоль границы ее земельного участка по ул. Новой было проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины. Из-за этого частный дом, расположенный на склоне, постоянно подтапливается и находится в сырости, существует угроза его обрушения. На нижних этажах здания образовалась плесень, разрушились гараж и надворные постройки.

Отмечается, что в доме проживают три инвалида, которые не имеют возможности оперативно покинуть жилое помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Уполномоченные органы, по словам женщины, бездействуют и предлагают ей устранять допущенные нарушения за свой счет.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования", - сообщили в Информационном центре ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.