Глава СК России поручил возбудить дело из-за дороги, вода с которой разрушает частный дом в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав граждан в Сызрани.
Жительница города обратилась в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России и сообщила, что в 2018 г. вдоль границы ее земельного участка по ул. Новой было проложено некачественное дорожное покрытие без водоотвода и укрепления обочины. Из-за этого частный дом, расположенный на склоне, постоянно подтапливается и находится в сырости, существует угроза его обрушения. На нижних этажах здания образовалась плесень, разрушились гараж и надворные постройки.
Отмечается, что в доме проживают три инвалида, которые не имеют возможности оперативно покинуть жилое помещение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Уполномоченные органы, по словам женщины, бездействуют и предлагают ей устранять допущенные нарушения за свой счет.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования", - сообщили в Информационном центре ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?