Из-за сильного ливня в Кировском районе Самары затопило дороги

В среду, 14 августа, в Кировском районе Самары из-за сильного дождя затопило дороги и подвалы жилых домов.
В соцсетях горожане делятся фотографиями и видео последствий ливня. Так, в районе улиц Елизарова, Победы, Олимпийской и пр. Металлургов из-за большого скопления воды было затруднено движение транспорта.
"Сегодня в Кировском районе Самары прошел сильный дождь с градом. В районе улиц Елизарова, Победы, Олимпийской, пр. Металлургов из-за большого скопления воды было затруднено движение транспорта. На текущий момент специалисты МП "Инженерные системы" прочистили дождеприемники. Движение автотранспорта и трамваев восстановлено. На Зубчаниновском шоссе и ул. Магистральной сейчас откачивают воду три машины. В ночь количество техники будет увеличено", - отреагировала на ситуацию мэр Самары Елена Лапушкина.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?