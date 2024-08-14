16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы могут обсудить с психологом проблему зависимости детей от гаджетов по телефону "горячей линии" В России прошел первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию Из-за сильного ливня в Кировском районе Самары затопило дороги Глава СК России поручил возбудить дело из-за дороги, вода с которой разрушает частный дом в Сызрани Региональное отделение Красного Креста открывает пункт сбора помощи для жителей Курской области

Общество

Самарцы могут обсудить с психологом проблему зависимости детей от гаджетов по телефону "горячей линии"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самарской области могут задать волнующие их вопросы, а также поделиться своими личными историями на тему зависимости детей от гаджетов по телефону горячей линии.

По информации АНО "Национальные приоритеты", бесплатная консультационная помощь по вопросам развития, воспитания и образования детей в возрасте до 18 лет оказывается в рамках национального проекта "Образование".

Технологии стали неотъемлемой частью образования и досуга большинства людей, но иногда отношения с гаджетами могут стать нездоровыми. Сегодня с самого раннего возраста ребенок получает возможность смотреть на жизнь через экран, когда виртуальный и реальный миры находятся настолько близко друг к другу, что их можно легко спутать. Гаджет может быть верным помощником ребенка в развитии и обучении, а может, наоборот, постоянно отвлекать его от важных дел.

Специалисты по телефону горячей линии помогут родителям понять, что их дети, действительно, оказались в "плену" смартфона или планшета, и как им можно помочь.

Каждый родитель может позвонить по номеру +7 (800) 444-22-32 и получить адресную помощь по вопросам развития, воспитания, образования ребенка.

Уже более 15 млн родителей воспользовались возможностью получения консультаций у ведущих педагогов и психологов.

Горячая линия работает бесплатно по нацпроекту "Образование". Получить консультацию можно, также заполнив форму на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Алексей Сидоров 22 июля 2024 15:58 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?

Анатолий Илларионов 11 июля 2024 09:43 На М-5 из-за ремонта дороги на Жигулевской ГЭС образовалась 30-километровая пробка

Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?

Светлана Маркова 09 июля 2024 18:12 Самарские власти озвучили, как с осени будут считать плату за вывоз мусора

И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1